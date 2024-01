Albirat i gravat per primera vegada un tauró blanc acabat de néixer

Un equip d’investigadors i fotògrafs ha aconseguit albirar i gravar per primera vegada una cria nounada de tauró blanc, un albirament que pot contribuir a revelar alguns dels misteris que encara persisteixen sobre el naixement d’aquests animals.

Va ocórrer el mes de juliol passat a prop de Santa Bárbara, a la costa central de Califòrnia (Estats Units), i les conclusions del seu treball apareixen avui publicades a la revista especialitzada Environmental Biology of Fishes, que ha corroborat a més que les dades que s’han inclòs a la publicació han estat revisades per experts.

Les imatges van ser captades pel fotògraf Carlos Gauna, conegut per les seves imatges de naturalesa i especialment per les preses que ha realitzat de taurons blancs, i pel biòleg Philip Sternes, de la Universitat de Califòrnia a Riversade, quan escrutaven les aigües a la recerca de taurons i al visor d’una càmera submarina manipulada a distància (dron) va aparèixer un petit tauró.

Els taurons blancs són grisos per sobre i blancs per sota, però l’exemplar que van captar -de gairebé 1,5 metres- era blanc per complet, han detallat a la revista, i han explicat que en ampliar les imatges i posar-les amb alentiment van comprovar que la capa blanca es desprenia del cos mentre nadava i van sospitar llavors que es trava d’una cria que s’estava desprenent de la seva capa embrionària.

On donen a llum els taurons blancs és un dels misteris de la ciència, ja que ningú no ha pogut determinar amb exactitud on naixen, segons els autors d’aquesta publicació, que han assegurat també que ningú no havia vist fins ara una cria nounada i amb vida.

Sí que s’havien vist algunes cries de taurons blancs, però mortes dins del cos de les seves mares embarassades també mortes.

Els autors d’aquest treball han assegurat a la mateixa publicació que dies abans de captar aquestes imatges ja havien vist al mateix lloc grans taurons blancs, probablement prenyats; i que el mateix dia de l’enregistrament un d’ells es va submergir i poc després va aparèixer aquesta cria davant de la seva càmera.

El lloc on va ser vista la cria havia estat ja proposat com un lloc molt probable per al naixement de taurons blancs, però fins ara no s’havia captat ni un naixement ni una cria nounada, malgrat l’enorme interès que existeix per aquesta espècie de tauró, inclòs en la llista internacional d’espècies amenaçades.

Molts estudis situen el naixement d’aquests animals més lluny al mar, però aquesta cria va ser filmada a prop de la costa -a uns 300 metres de la platja- pel que és molt probable que naixés en aigües poc profundes.

Els responsables del treball han insistit que seran necessàries més investigadors per demostrar que aquestes aigües serveixen de viver per als taurons blancs, i han fet una crida a les autoritats i als legisladors perquè intervinguin i protegeixin aquestes aigües per contribuir a la conservació de l’espècie.