Nou països suspenen el finançament a l'UNRWA per la seva presumpta implicació en l'atac de Hamàs

Nou països ja han suspès temporalment el seu finançament a l'agència de l'ONU per als refugiats palestins (UNRWA, en les seves sigles en anglès) per la seva presumpta implicació en l'atac de Hamàs a Israel. Fins a 12 membres de l'UNRWA han estat assenyalats per haver participat en l'assalt del 7 d'octubre i països com els Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, Canadà, Itàlia i Austràlia han optat per retirar les seves donacions a l'espera que avancin les investigacions. «Aquestes decisions amenacen la nostra tasca humanitària a la Franja de Gaza. Més de dos milions de persones depenen de la UNRWA per a la seva supervivència, mentre la guerra i els desplaçaments continuen», ha lamentat Philippe Lazzarini, comissionat general de l'UNRWA.

«És impactant veure una suspensió de fons a l'Agència de l'ONU per als refugiats palestins com una reacció a les acusacions contra un petit grup de personal», ha criticat Lazzarini, que ha recordat que la UNRWA va «rescindir immediatament» els contractes dels suposats implicats amb Hamàs i ha sol·licitat una investigació «independent i transparent». «L'Oficina de Serveis de Supervisió Interna de Nacions Unides (OIOS), la màxima autoritat investigadora del sistema de l'ONU, ja s'ha fet càrrec d'aquest assumpte tan greu», ha afegit el comissionat general de l'UNRWA, que ha insistit que més de dos milions de persones de Gaza depenen de l'agència «per la seva mera supervivència». «Gestionem refugis per a més d'un milió de persones i proporcionem aliments i atenció primària, fins i tot en el punt àlgid de les hostilitats», ha recalcat Lazzarini.

Per tot plegat, el comissionat general de l'UNRWA ha reclamat als nou països que reconsiderin la seva decisió. «Seria immensament irresponsable sancionar l'Agència per als refugiats palestins i tota una comunitat per acusacions d'actes criminals contra algunes persones, especialment en temps de guerra», ha avisat Lazzarini. «La UNRWA comparteix cada any la llista de tot el seu personal amb els països amfitrions, inclòs Israel. I mai vam rebre cap preocupació sobre membres específics del personal», ha constatat el comissionat general de la UNRWA, que es mostra confiat que la investigació de la OIOS «esclarirà els fets». «Insto els països que han suspès el seu finançament a reconsiderar la decisió abans que la UNRWA es vegi obligada a suspendre la seva resposta humanitària. La vida de la població de Gaza depèn d'aquest suport», ha conclòs Lazzarini.