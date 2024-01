El «monstre d’Amstetten» sortirà del centre psiquiàtric per complir condemna a la presó

Un tribunal d’Àustria va decidir aquest dijous enviar a una presó per a delinqüents comuns a Josef F., de 88 anys, qui va ser condemnat el 2009 a cadena perpètua per haver tancat en un soterrani i violat a la seva filla durant 24 anys, una pena que ha complert fins ara en un centre per a sentenciats amb problemes mentals.

El «monstre d’Amstetten», que abans es deia Josef Fritzl i s’ha canviat el nom, va tancar la seva pròpia filla el 1984, la va agredir sexualment durant anys i va tenir amb ella set fills, que van nàixer al soterrani de la casa familiar, sense que la resta de la família s’assabentés.

La decisió judicial, que no serà executada fins que sigui ferma, significa que el condemnat continuarà complintla seva condena a la presó i seguir una teràpia, encara que la seva defensa continua sol·licitant la llibertat condicional i considera aquesta mesura com un primer pas per a la seva sortida de la presó.