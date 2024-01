Un avió militar rus amb 65 presoners ucraïnesos s’estavella a Bélgorod

Un avió rus de transport militar Il-76 amb 65 presoners ucraïnesos a bord s’ha estavellat avui a la regió fronterera de Bélgorod, segons inorma el Ministeri de Defensa de Rússia a Telegram.

La nota castrense precisa que l’avió, en el qual també viatjaven sis tripulants i tres militars russos, transportava els presoners per al seu canvi per soldats russos retinguts per l’exèrcit ucraïnès.

L’Il-76 s'ha estavellat aproximadament a les 11.00 hora local (08.00 GMT) a uns 50 quilòmetres de la frontera ucraïnesa.

El sinistre ha tingut lloc a 5-6 quilòmetres del llogaret Yáblonovo, al districte Korochanski, on no ha causat danys personals ni materials, segons van informar residents locals a l’agència TASS.

A les xarxes socials de Bélgorod es poden veure imatges amb l’Il-76 precipitant-se contra la terra a un gran velocitat i esclatant en un descampat.

El governador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, va assegurar que ara al lloc del sinistre treballen efectius del Ministeri d’Emergència rus.

Aquest mateix matí Gladkov ha alertat sobre el perill d’un atac aeri ucraïnès i va confirmar la demolició d’un dron enemic d’ala fixa.