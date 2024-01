El TEDH condemna Grècia per no haver protegit un nen refugiat que va estar gairebé sis mesos sense sostre ni tutor legal

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Grècia per no haver protegit un nen refugiat que va estar gairebé sis mesos sense sostre i sense tutor legal i que hauria patit abusos sexuals. En una sentència publicada aquest dimarts, el tribunal amb seu a Estrasburg ha constatat que el menor en qüestió va viure en «l’extrema pobresa» i en un entorn «totalment inadequat» durant un «període de temps particularment llarg», malgrat ser un menor que estava sol i que havia demanat protecció per «antecedents familiars violents». El TEDH ha determinat que va patir un «tracte inhumà i degradant» i que, per tant, l’estat grec va vulnerar els drets humans perquè tenia l’obligació de protegir-lo.

La víctima era un nen afgà menor que va arribar a Grècia el 2018 i que va demanar la protecció internacional. Primer el van assignar a un centre de recepció de menors no acompanyats, però va passar gairebé sis mesos sense sostre. Durant un temps va estar en els camps de refugiats de Skaramagas i Malakasa, on va denunciar haver patit assetjament sexual en dues ocasions.

Segons el TEDH, les autoritats gregues tenien l’obligació de proporcionar «condicions materials decents» al menor, tenint en compte la directiva de recepció de refugiats i el Conveni Europeu de Drets Humans. Per al tribunal les proves presentades demostren que el nen va viure una situació de «vulnerabilitat, inseguretat i privacions físiques i psicològiques» que van afectar el seu estat mental i «soscavar la seva dignitat humana».