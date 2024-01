Una empresa trasllada la seva seu a una zona remota a les muntanyes per obligar els seus empleats a presentar la dimissió

La picardia d’algunes empreses per estalviar-se les indemnitzacions per comiat han arribat a un nou nivell amb la idea d’un empresari xinès per deslliurar-se dels treballadors més antics i que més cobraven i buscar nous i de més barats.

Tal com publiquen mitjans locals xinesos, una empresa de publicitat amb seu a la ciutat de Xi'an, província xinesa de Shanxi, va traslladar les seves oficines a un lloc remot a les muntanyes per després obligar els seus empleats a anar fins allà diàriament.

Un dels damnificats va explicar el cas a la premsa: la companyia els va notificar que haurien de viatjar a una nova ubicació a les muntanyes Qinling, el que requeria un viatge de dos hores d’anada i dos de tornada, sense cap manera d’arribar si no era amb cotxe particular.

«Els meus companys sense vehicle van haver de dependre d’un autobús que passava cada tres hores i després caminar uns altres tres quilòmetres a través de senders muntanyosos per arribar a l’oficina», va dir Chang, afegint que un viatge amb taxi des del ferrocarril més proper costa al voltant de 60 iuans (uns 8 euros) i l’empresa es va negar a cobrir els costos.

Les noves «oficines», en les quals segons els van dir als empleats passarien prop d’un any, no només eren lluny, a més no comptaven amb serveis, per la qual cosa els empleats que volguessin utilitzar un lavabo havien d’anar al poble més proper. A més, la zona està plena d’animals perillosos, com gossos salvatges, el que la feia insegura, segons l’extreballador.

Així, 14 dels 20 empleats de l’agència van acabar per renunciar a la feina, per descobrir només poc després que l’empresa havia traslladat la seu de nou a la ciutat i que havia publicat una oferta d’ocupació per reclutar nous treballadors.

En fer-se viral la notícia, l’agència de publicitat va amenaçar de demandar els exempleats per difamar la reputació de l’empresa. «El lloguer del Districte Central de Negocis era alt i la nova oficina estava sent renovada. Estàvem operant una casa familiar, per la qual cosa ens mudem allà temporalment durant una setmana», va dir un representant de la companyia a SCMP.