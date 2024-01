Treballadors de Primark al Regne Unit, en peu de guerra per haver de treballar a 1 ºC

Un grup de treballadors de la cadena de moda low cost Primark s’ha posat dret de guerra al Regne Unit davant de les condicions de fred en les que han de treballar. Tal com recull el Mirror, el conflicte s’ha desencadenat en el centre comercial Elmsleigh a Staines, Surrey (sud d’Anglaterra). Dijous passat es va espatllar la calefacció en plena onada de fred que està vivint el nord d’Europa.

Només es va proporcionar un petit escalfador per a tota la botiga i al personal en una reunió de crisi al començament del torn se li va dir que rotarien pels departaments cada 15 minuts per mantenir-los calents. Però, segons el Mirror, tres membres de l’equip van tornar a casa seva, malgrat que se’ls va advertir que això podria posar en risc els seus treballs.

Tal com informa aquest mitjà, aquells que van decidir anar-se’n havien expressat preocupacions per la seva salut, ja que les temperatures a les botigues al començament del dia eren d’1 °C, molt per sota del mínim recomanat per les autoritats laborals: entre 13 °C i 16 °C. El personal que es va quedar vestia abrics, gorres i bufandes, i van dir que van rebre queixes dels clients durant tot el dia.

Mentrestant, el Mirror recull que es va ordenar la retirada dels magatzems els termòmetres digitals que mostraven la temperatura, i es van emportar a la botiga més escalfadors portàtils que van fer que s’assolís una temperatura de 15 °C.