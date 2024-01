Diversos atacs a l'Iraq, l'Iran i el Pakistan afegeixen tensió a l'Orient Mitjà. Aquesta setmana s'han complert 100 dies de la guerra d'Israel a Gaza com a represàlia per l'agressió de Hamàs del 7 d'octubre. El Pakistan ha bombardejat "terroristes" al sud-est de l'Iran avisant que continuarà actuant per defensar la seva "seguretat nacional", diu un comunicat del ministeri d'afers exteriors pakistanès d'aquest dijous. L'atac es produeix l'endemà que Teheran bombardegés un suposat "grup terrorista" en territori pakistanès causant diversos morts. També el Kurdistan iraquià va denunciar dimarts atacs similars aixecant preocupació per una escalada de tensió a la regió.

Si bé Israel ha pactat aquesta setmana facilitar l'ajuda humanitària a Gaza, la guerra continua i ja ha provocat més de 24.000 morts. Els Estats Units mantenen la pressió al govern de Benjamin Netanyahu per "minimitzar" les víctimes civils mentre el Tribunal Internacional de Justícia delibera sobre una possible ordre judicial d'alto el foc.

En paral·lel, Washington ha perpetrat aquesta matinada la quarta ronda de bombardejos al Iemen contra els rebels houthis. "Les accions dels terroristes houthis recolzats per l'Iran continuen posant en perill els mariners internacionals i interrompent les vies comercials de navegació al sud del Mar Roig", afirma el general Michael Erik Kurilla en un comunicat del Comandament Central dels EUA.