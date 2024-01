Investiguen la mort d’una pizzera italiana qüestionada per enfrontar-se a un client que es va queixar per menjar al costat d’homosexuals

Les autoritats indaguen la mort d’una pizzera a Itàlia després d’enfrontar-se per internet a un client que es queixava per haver hagut de menjar al seu restaurant «al costat d’homosexuals i discapacitats». L’empresària, Giovanna Pedretti, de 59 anys, va ser trobada morta aquest diumenge al riu de la localitat on gestionava una pizzeria.

La ressenya a la qual va respondre Pedretti es queixava que el client havia hagut de menjar «al costat d’uns homosexuals», però que no es va assabentar de seguida «perquè van estar tranquils». A més, expressava el seu disgust per tenir al costat un noi en cadira de rodes «que menjava amb dificultat». «La pizza era excel·lent i les postres òptimes, però no tornaré», escrivia el suposat comensal.

A això, la pizzera va respondre: «Estimat client, apreciem el seu intent de valorar el nostre servei però, volia deixar-li clar que el nostre local està obert a tots i els requisits que demanem als nostres hostes són l’educació i el respecte».

«Les seves paraules de menyspreu em semblen una maldat gratuïta i desagradable. Dit això, davant d’aquestes baixeses humanes de pèssim gust, crec que el nostre local no és per a vostè. No escollim els nostres clients partint dels seus gustos sexuals i molt menys per la seva discapacitat. Li demano gentilment que no torni, tret que trobi els requisits humans que han faltat en la seva actitud», va continuar la pizzera.

Les seves paraules van suscitar elogis i fins la ministra per a la Discapacitat, Alessandra Locatelli, va agrair a la pizzera «reaccionar davant d’actituds discriminatòries i maldat pura». Tanmateix, molts van començar a sospitar que el gest podria ser fals i fruit d’un intent de promocionar la seva pizzeria. Per a això van al·legar que l’opinió i la resposta tenien els mateixos errors ortogràfics, com les minúscules després dels punts, i perquè la font de la lletra no corresponia a la utilitzada a Google.

A més, Pedretti havia publicat aquesta conversa amb el suposat client mitjançant una captura de pantalla de la mateixa però l’opinió ja no estava disponible a internet. Avui s’ha sabut que Giovanna Pedretti havia estat interrogada a la Prefectura de Policia, encara que sense estar imputada per res.

Els dubtes no van fer més que engrandir el fenomen i la propietària en els últims dies ha estat entrevistada pels principals mitjans de comunicació del país, encara que sense arribar mai a aclarir les incongruències de la seva història. El cos de la dona ha estat trobat a les aigües del riu Lambro, on va arribar amb el seu propi cotxe, i els investigadors ara proven d’aclarir l’ocorregut i les causes de la seva mort, sense descartar el suïcidi, segons avancen els mitjans locals.