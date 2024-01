Israel nega al TIJ el genocidi contra els palestins: «No volem destruir cap poble, sinó protegir el nostre»

L'equip jurídic d'Israel davant del Tribunal Internacional de Justícia en la vista per la demanda de Sud-àfrica contra Israel per genocidi a Gaza, aquest divendres.UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van Beek

Israel ha negat davant el Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) el genocidi contra els palestins. «No volem destruir cap poble, sinó protegir el nostre», va assegurar el representant israelià Tal Becker. L'endemà que Sud-àfrica exposés al TIJ les seves al·legacions per la demanda contra Israel per presumpta vulneració de la Convenció de Genocidi a Gaza, els advocats de l'estat hebreu van presentar aquest divendres a la Haia els seus arguments legals per justificar la guerra i desmentir les acusacions de genocidi. Principalment, van al·legar el dret «legítim» d'Israel a l'autodefensa i «l'absència de l'essència» genocida en les seves operacions militars, que considera «legítimes» i «proporcionades».

«Els conflictes armats són brutals i costen vides» però això no vol dir que «tots els conflictes siguin genocides», va remarcar el lletrat Malcolm Shaw, que va negar cap «intenció genocida»: «La intenció (després del 7 d'octubre) ha estat l'autodefensa per aturar l'amenaça i recuperar els ostatges».

A més, l'estat hebreu va replicar que és Hamàs qui va perpetrar «un acte genocida amb l'atac del 7 d'octubre» i l'ha culpat de les morts a Gaza. També va acusar Sud-àfrica de «distorsionar» i «descontextualitzar» els fets en el seu cas a la Haia i va lamentar que no li hagués traslladat abans les seves queixes.

Per tot plegat, Israel veu injustificada la petició de mesures cautelars que va reclamar Sud-àfrica per aconseguir una ordre judicial d'alto el foc a Gaza.

Mentre la guerra continua i els Estats Units intenta evitar l'extensió del conflicte a la regió, s'espera que la Cort Internacional amb seu a la Haia prengui una decisió les pròximes setmanes després que una sala formada per 15 jutges i 2 magistrats addicionals triats per Sud-àfrica i Israel hagin escoltat a les parts. Pretòria espera que el TIJ ordeni a Israel «la suspensió immediata de les operacions militars» a Gaza i la «prevenció d'un genocidi» contra el poble palestí.

Israel rebutja el terme «genocidi»

L'audiència d'aquest divendres va començar a les deu del matí amb un discurs d'obertura del representat israelià Tal Becker, que va negar el presumpte genocidi i, de fet, va acusar Hamàs de perpetrar atacs que busquen «l'aniquilació» del poble hebreu. Després va donar pas l'equip jurídic liderat pel britànic Malcolm Shaw, que es va centrar en demostrar l'absència d'«intenció genocida» en la guerra d'Israel contra Gaza. És a dir, que no pretén destruir els palestins com a grup. És la característica clau d'aquest crim i la que el diferencia d'altres crims, com els crims contra la humanitat, va explicar Shaw.

«Les inevitables víctimes mortals i el patiment humà que causa qualsevol conflicte no són per si mateixes un patró de conducta que demostri intenció genocida», va argumentar el lletrat alemany Christopher Staker, en un intent de rebatre la principal acusació de Sud-àfrica el dia abans: que l'acció militar d'Israel segueix «un patró de conducta calculat» que busca la «destrucció física» dels palestins «com a grup».

Per a Shaw, Sud-àfrica només va aportar «algunes» declaracions de responsables polítics israelians polèmiques i que, segons ell, no són un «motiu plausible d'intenció genocida». Així, es va referir a altres declaracions, com les del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en què afirmava no tenir «intenció d'ocupar Gaza de forma permanent» ni «desplaçar palestins». Experts de Nacions Unides van alertar, en canvi, que Israel intenta alterar permanentment la composició de la població de Gaza amb ordres d'evacuació en constant expansió i atacs generalitzats i sistemàtics contra civils i infraestructures civils.

Sobre les operacions militars, Shaw va remarcar que són «legítimes» perquè només busquen «aturar l'amenaça» que suposa Hamàs a la Franja i «recuperar els ostatges». A més, va dir que la resposta és «proporcionada», que Israel permet l'ajuda humanitària i que és Hamàs qui està «sacrificant» els palestins.

«Si Hamàs renuncia a (la seva estratègia), allibera els ostatges i abandona les armes, les hostilitats acabarien», va afegir Becker insistint en el dret a l'autodefensa d'Israel.

Apunten a Hamàs per justificar els atacs

A part d'intentar desmentir l'existència d'una intenció genocida, l'equip jurídic d'Israel va voler exposar com veu la situació sobre el terreny per tal de justificar els morts i ferits en la guerra a Gaza causats per atacs a escoles, hospitals i mesquites. En aquest sentit, va acusar Hamàs d'utilitzar una estratègia de guerra que es basa en «infiltrar-se entre la població civil» i «sacrificar-los activament per als seus beneficis».

Per contra, Israel està mitigant «els danys» i permeten «abordar l'ajuda humanitària», va afirmar l'advocada Galit Raguan. La lletrada va aportar imatges i documentació de les forces de seguretat israelianes per contradir les proves aportades dijous per l'equip jurídic de Sud-àfrica i intentar demostrar que són «tendencioses i esbiaixades».

«L'abast i la intensitat de les hostilitats ha anat decreixent», va puntualitzar el lletrat Omri Sender.

Les cautelars, un perill per a la seva seguretat

L'estat hebreu va avisar al TIJ que quedarà desemparat si atorga les mesures cautelars i li ordena aturar les operacions militars a Gaza. Segons Becker, la petició de mesures cautelars és un intent d'impedir que Israel «compleixi amb l'obligació de defensar els seus ciutadans, els ostatges i els més de 110.000 israelians desplaçats interns».

«(L'alto el foc) no serà vinculant per a Hamàs, que podrà continuar els atacs», va alertar el lletrat Christopher Staker, Inclús, temen que faciliti el seu rearmament.

Crítiques a Sud-àfrica

A la vista d'aquest divendres Israel va acusar reiteradament a Sud-àfrica de «distorsionar» els fets i «d'obviar que existeix un conflicte entre dues parts». Fins i tot, els advocats van dir que Pretòria «té vincles» amb aquesta «organització terrorista». «En l'era de les xarxes socials i de la política identitària en què les paraules són barates, alguns tenen la temptació d'utilitzar el terme més escandalós en un intent de vilipendiar i demonitzar (..). Un lloc on les paraules importen, i on la veritat encara hauria d'importar, hauria de ser en un tribunal», va revelar el representant israelià.

Al seu torn, Shaw va criticar la manca d'interacció prèvia entre els dos estats respecte al cas de genocidi, un element que considera indispensable en una disputa entre estats. «No ha donat l'oportunitat» a Israel de defensar-se de les acusacions de genocidi «abans de presentar la demanda», va lamentar.

La demanda contra Israel

El passat 29 de desembre la República de Sud-àfrica va demandar l'Estat d'Israel davant el TIJ per «violar les seves obligacions en virtut de la Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi» per haver «comés un genocidi», no haver «aconseguit prevenir el genocidi» i no «perseguir la incitació directa i pública al genocidi», implicant-se en actes genocides contra el poble palestí a Gaza.

Segons la demanda, els actes i «omissions» d'Israel «tenen caràcter genocida» perquè pretenen «destruir els palestins a Gaza» com a grup nacional, racial i ètnic. Aquests actes, diu el text, inclouen «l'assassinat (de palestins)», danys «físics i mentals» a la seva població, així com la imposició d'unes «condicions de vida per calculadament provocar la seva destrucció física com a grup».

«Tots aquests actes conformen un patró de conducta calculat que indica una intenció genocida», va assegurar l'advocada Adila Hassim durant la vista de dijous. Pretòria també va aportar «declaracions repetides d'alts representants de l'Estat d'Israel» que «expressen intenció genocida» i les vincula a l'acció militar israeliana que ha matat més de 20.000 palestins, ha forçat «l'evacuació d'1,9 milions de persones (85% de la població de Gaza)» i ha «devastat àmplies zones de Gaza i barris sencers», recull l'escrit.

Sud-àfrica va exigir mesures provisionals per impedir «un dany encara més greu i irreparable dels drets del poble palestí» i garantir el compliment d'Israel de «les seves obligacions en virtut de la Convenció del Genocidi».

Decisió imminent

La presidenta del TIJ, la jutge estatunidenca, Joan E. Donoghue va tancar la vista oral assegurant que es pronunciaran sobre les mesures cautelars «tan aviat com es pugui».

En la denúncia d'Ucraïna contra Rússia per genocidi, el tribunal amb seu a la Haia va trigar menys d'un mes en pronunciar-se, així que s'espera una decisió en les pròximes setmanes.