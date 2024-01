Un estudi revela que combinar dos fàrmacs antimalàrics redueix el risc de contraure la malaltia en embarassades amb VIH

Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha demostrat que combinar els fàrmacs contra la malària DHA i PPQ redueix a la meitat el risc de contraure aquesta malaltia en dones embarassades en tractament per al VIH. El treball es basa en un assaig clínic que s'ha fet al Gabon i Moçambic amb més de 600 gestants amb el virus de la inmunodeficiencia humana que prenien un antibiòtic per a prevenir infeccions bacterianes, a més del tractament retroviral. Un grup de pacients va rebre els DHA-PPQ i l'altre un placebo idèntic. El treball obre la porta a protegir la salut del milió de dones embarassades amb VIH que es calcula que cada any s'infecten de malària a l'Àfrica subsahariana. S'ha publicat a Lancet Infectious Diseases.

D’acord amb la investigació, les dones embarassades són particularment vulnerables a la infecció per malària. Per això, els experts recomanen oferir un tractament preventiu (IPTp) a base de sulfadoxina i pirimetamina (SP) a les gestants que viuen en zones endèmiques per a la malaltia. El problema és que aquests fàrmacs no són compatibles amb el cotrimoxazol (CTX), un antibiòtic que s'administra a les persones amb VIH per prevenir infeccions bacterianes.

«Això significa que la població més vulnerable a la infecció per malària i a les seves conseqüències, és a dir, les dones embarassades i amb infecció pel VIH, és també la menys protegida», ha explicat la investigadora d'ISGlobal, Raquel González, coordinadora tècnica del projecte, que s’ha anomenat MAMAH, i que està dirigit per Clara Menéndez, directora de la Iniciativa de Salut Materna, Infantil i Reproductiva.

Segons les responsables del treball, l’objectiu era avaluar la seguretat i l'eficàcia de dos altres fàrmacs antimalàrics: la dihidroartemisinina i la piperaquina (DHA-PPQ). L'equip investigador va realitzar l'assaig clínic al Gabon i Moçambic amb més de 600 dones embarassades que prenien CTX a més del tractament antiretroviral contra el VIH. Un grup d'embarassades va rebre la DHA-PPQ i l'altre va rebre un placebo idèntic.

Menor risc d'infectar-se o emmalaltir per malària

Tot i que no es van observar diferències significatives en la infecció per malària en el moment del part, en el grup tractat amb DHA-PPQ es va observar una reducció important (gairebé vuit vegades menor) en el risc de desenvolupar malària clínica durant tot l'embaràs, així com risc d'infectar-se (que es va reduir gairebé a la meitat). La DHA-PPQ va ser eficaç en dones que prenien diferents tractaments antiretrovirals. No es van observar efectes adversos greus del tractament i el DHA-PPQ va tenir efecte sobre la transmissió del VIH de la mare al fetus.

«El tractament preventiu amb DHA-PPQ va mostrar ser eficaç fins i tot en un context de baixa transmissió de la malària», ha assenyala González. Ha apuntat que incorporar aquesta estratègia a les eines de control de la malària pot millorar significativament la salut de milers de mares i nadons, especialment a l'Àfrica subsahariana, una regió on s'estima que, cada any, un milió de dones amb VIH s'infecten per malària durant l'embaràs.