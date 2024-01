La UE valora l'enviament de naus de guerra al Mar Roig arran dels atacs contra vaixells comercials al Iemen

La Unió Europea valora l'enviament de naus de guerra al Mar Roig per protegir vaixells comercials davant els darrers atacs dels rebels houthis al Iemen. Segons ha pogut confirmar l'ACN a través de fonts comunitàries, el procés de discussió entre els estats membres ja s'ha iniciat, tot i que apunten que les negociacions són confidencials. Mitjans com 'Politico', que asseguren haver tingut accés a un document del Servei Europeu d'Acció Exterior, afirmen que la magnitud de l'operació dependrà dels avenços en la planificació i que la missió inclou "almenys tres destructors antiaeris o fragates amb capacitat multimissió durant almenys un any". El desplegament podria iniciar-se aquest mes de febrer.

La notícia arriba just després que els Estats Units i el Regne Unit decidissin bombardejar aquest divendres més d'una seixantena d'objectius dels rebels houthis el Iemen, aliats de l'Iran i que des de l'escalada de tensions a l'Orient Pròxim han perpetrat diferents atacs al Mar Roig com a represàlia pel bombardeig israelià sobre Palestina.

En un comunicat difós per la Casa Blanca, el govern nord-americà ha defensat la seva actuació destacant que els atacs dels rebels houthis són "una amenaça directa per a la llibertat de navegació" i "posen en risc la vida de persones d'arreu del món".

Per la seva banda, el portaveu dels rebels houthis, Mohammed al-Bukhaiti, ha avisat a Washington i Londres que han comès "un error" i que "aviat s'adonaran que l'agressió [...] ha estat la insensatesa més gran de la seva història".