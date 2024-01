L’agència espacial dels Estats Units (NASA) retardarà a 2025 la missió tripulada Artemis II, que ha de sobrevolar la Lluna, i a setembre de 2026 la missió Artemis III, que enviarà astronautes a la Lluna. En una roda de premsa telefònica, l’administrador de la NASA, Bill Nelson, va dir aquest dimarts que la seguretat de la tripulació és la seva prioritat més important i que les missions d’Artemis necessiten «més temps» per estar preparades.

«Vull anunciar-los que estem ajustant el nostre cronograma per enviar Artemis II el setembre de 2025, i per al setembre de 2026 a Artemis III», va explicar Nelson. Artemis II, missió que estava inicialment prevista per al novembre d’aquest any, ha de fer sobrevolar la Lluna a quatre astronautes a bord de la nau espacial Orió de la NASA.

L’abril de l’any passat es va anunciar que aquesta missió de deu dies tindrà com a comandant a Reid Wiseman i com a pilot Víctor Glover, mentre que com a especialistes de la missió aniran l’astronauta Christina Hammock Koch i Jeremy Hansen.

Artemis II ha de servir d’avantsala d’Artemis III, inicialment prevista per a 2025 i amb la qual la NASA pretén enviar la primera dona i el primer afroamericà, que trepitgin la Lluna. Nelson va explicar en la roda de premsa que el canvi al cronograma no alterarà la missió Artemis 4.

El programa Artemis va arrancar el 2022 amb el sobrevol de la Lluna per part d’una missió no tripulada i s’espera que serveixi per a una futura exploració de Mart. L’administrador de la NASA va dir que s’ha entrat en una «era daurada» de l’exploració espacial, que obre la porta a l’exploració de Mart i a revelar els «secrets» de la formació del sistema solar.