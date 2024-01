Detingut un sacerdot polonès després d’organitzar una orgia a la casa parroquial, drogar un prostitut i negar-li auxili

Un sacerdot catòlic polonès que va organitzar una orgia i va negar l’auxili al prostitut que havia contractat i que va emmalaltir després d’haver ingerit drogues va ser acusat aquest dijous per la fiscalia de delictes que sumen vuit anys de presó.

Tomasz Z., el nom del qual s’oculta per raons legals, s’enfrontarà a un judici per «crims contra la llibertat sexual i la decència», «denegació d’auxili» i per «proporcionar drogues» a una persona els serveis sexuals de la qual van ser contractats per celebrar una orgia a la casa parroquial de Dabrowa Górnicza (sud) l’agost de l’any passat.

El sacerdot, que poc després dels fets va decidir instal·lar-se unes setmanes a Turquia per eludir l’atenció pública, haurà de romandre durant almenys els dos propers mesos en arrest, a l’espera que comenci el judici.

Els fets es remunten a finals d’agost, quan el pare Tomasz, rector del santuari de la Verge dels Àngels de Dabrowa Górnicza, va organitzar una festa en la residència parroquial en la qual van participar diversos sacerdots i un prostitut.

Segons fonts policials, els assistents van ingerir drogues de diversos tipus i l’home que estava contractat per prestar serveis sexuals va perdre el coneixement, després de la qual cosa una ambulància va anar al domicili, però una vegada allà, els capellans van impedir als infermers entrar i van demanar de treure ells mateixos al malalt.

Finalment, la policia es va personar al lloc dels fets, es va poder donar assistència mèdica a l’home que estava inconscient i l’incident va rebre un ampli eco en els mitjans, la qual cosa finalment va provocar el relleu del bisbe de la diòcesi de Sosnowiec (sud), Grzegorz Kaszak.

La investigació duta a terme per la fiscalia tracta encara d’aclarir si l’home que va perdre el coneixement per la ingestió de drogues, i que en el procés té la consideració de víctima, era o no un treballador sexual i va cobrar per assistir a la festa o ho va fer gratis.

En declaracions posteriors als fets, Tomasz Z. va remetre una carta als mitjans de comunicació en la qual va declarar que «si una cosa similar l’hagués succeït a una persona qualsevol, que tingués una professió diferent, i no un clergue, no hi hauria hagut cap problema».