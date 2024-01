Astrònoms revelen per primera vegada el color real dels planetes Urà i Neptú

El color real de Neptú és blau verdós i no blau.Universitat d’Oxford

Una recent investigació duta a terme per astrònoms britànics ha revelat el veritable color dels planetes Urà i Neptú, que no són ni verd ni blau com es creia des de la dècada dels 80 quan es van obtenir imatges de la missió espacial Voyager 2 de la NASA que així ho demostraven, sinó que ambdós presenten una tonalitat semblant al blau verdós.

En la investigació han utilitzat dades dels telescopis espacials Hubble i Very Large Telescope, segons apunta la BBC, per observar «la representació més exacta fins la data» del color dels planetes més allunyats del sistema solar. El professor Patrick Irwin, de la Universitat d’Oxford, ha liderat la investigació que s’ha publicat en la Royal Astronomical Society.

A través d’aquesta nova anàlisi que recull la BBC, els astrònoms han descobert que ambdós planetes tenen un color similar al blau verdós: Neptú és una mica més blau, a causa d’una fina capa de boirina, i Urà presenta una tonalitat més blava a la tardor i una altra de més verda a l'hivern i l'estiu.

Les imatges del planeta més allunyat del sistema solar es van modificar per poder observar amb més detall la seva atmosfera, ha afirmat l’astrònoma Catherine Heymans a la BBC: «Van accentuar el blau només per revelar les característiques que es poden veure en l’atmosfera de Neptú, per això la imatge sembla molt blava, però en realitat Neptú és bastant semblant a Urà».

L’edició va consistir en l’augment del contrast i la recombinació d’imatges per crear noves imatges de colors compostos, segons va revelar Heymans: «Van fer una cosa que crec que tothom haurà fet alguna vegada a Instagram: retocar els colors». «Encara que el color artificialment saturat era conegut en el seu moment entre els científics planetaris -i les imatges es publicaven amb llegendes que l’explicaven-, aquesta distinció s’havia perdut amb el temps», va assegurar a la BBC el professor Irwin.