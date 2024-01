L'OTAN inverteix 5.000 MEUR en la compra de 1.000 míssils Patriot per reforçar les seves defenses antiaèries

L'OTAN ha anunciat aquest divendres que invertirà 5.500 milions de dòlars (al voltant de 5.000 milions d'euros) en la compra de 1.000 míssils Patriot per reforçar els seus sistemes de defensa antiaèria. L'operació, a més, servirà a l'aliança per reomplir part de l'estoc que s'ha entregat a Ucraïna en el marc de la invasió russa i per donar suport a la posada en marxa d'una planta de fabricació pròpia a Alemanya. En un comunicat, detalla que bona part dels projectils es destinaran a Alemanya, Espanya, els Països Baixos i Romania i subratlla la importància de continuar protegint la frontera amb Rússia. "Arran de la guerra de Rússia contra Ucraïna, l'OTAN ha desplegat bateries de míssils per protegir els aliats en el front oriental", apunta.

Pel secretari general de l'organització, Jens Stoltenberg, aquesta inversió "posa de manifest la força de la cooperació transatlàntica i el compromís de l'OTAN de mantenir els ciutadans fora de perill". "Els atacs russos amb míssils i drons sobre la població civil ucraïnesa demostren com són d'importants els sistemes de defensa moderna, i incrementar la producció de munició és clau per a la nostra seguretat i la d'Ucraïna", ha afegit.