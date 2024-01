Corea del Sud ordena evacuar una de les seves illes frontereres per trets d’artilleria nord-coreans a la zona

L’exèrcit sud-coreà ha informat avui que va ordenar emetre ordres d’evacuació per a l’illa de Yeonpyeong, situada davant la costa nord-coreana al mar Groc, després que Pyongyang disparés unes 200 rondes d’artilleria en zones properes que finalment no van causar danys a la població.

"L’exèrcit nord-coreà va disparar més de 200 rondes entre les 09.00 i les 11.00 (0.00 i 2.00 GMT) d’avui divendres 5 de gener a la zona del cap Jangsan, al nord de l’illa de Baengnyeong, i del cap Sanseong, al nord de l’illa de Yeonpyeong," va informar l’Estat Major (JCS) sud-coreà en un comunicat remès a mitjans.

"No s’han generat danys a civils o a l’exèrcit i el punt d’impacte se situa al nord de la NLL", indica el text amb referència a les sigles de la Línea Límit Nord, divisòria al mar Groc (anomenat mar de l’Oest a les dos Corees) que rebutja Pyongyang i que ha estat escenari de nombroses batalles, incloent el bombardeig de Yeonpyeong en mans del Nord que va costar la vida de quatre meridionals el 2010.

Un funcionari de l’Ajuntament de Yeongpyeong citat per l’agència Yonhap va assegurar que es van realitzar dos emissions d’evacuació, a les 12.02 i les 12.30 hora local (3.02 i 3.30 GMT), per ordre d’una unitat militar que va parlar de "provocacions nord-coreanes".

El 23 de novembre de 2010 unes maniobres amb foc real que la marina sud-coreana es trobava realitzant als voltants d’aquesta illa, situada 115 quilòmetres a l’oest de Seül i a només 10 de la costa nord-coreana, van ser respostes amb desenes de rondes d’artilleria disparades pel Nord sobre Yeonpyeong.

L’episodi va destruir diversos edificis i va deixar 18 ferits, a més de les quatre víctimes mortals esmentades.

Traçada per Nacions Unides per evitar nous xocs després de la firma de l’armistici que va posar fi a la Guerra de Corea el 1953, la NLL és rebutjada per Corea del Nord, que defensa que la divisòria s’ha de situar més al sud.

Els xocs entorn de la NLL entre els exèrcits de les dos Corees, que tècnicament segueixen en guerra en no haver-se substituït l’esmentat armistici per un acord de pau, han deixat més de 50 morts -principalment militessis- d’ambdós bàndols en els últims 20 anys.

En aquesta zona també va resultar enfonsada per un torpede nord-coreà la corbeta del sud ROKS Cheonan i 46 dels seus tripulants van perdre la vida.