Almenys 162 morts i 296 ferits en atacs de l’Exèrcit israelià en Gaza

Almenys 162 persones van morir i 296 van resultar ferides en les últimes 24 hores en Gaza en atacs de l’Exèrcit d’Israel, va informar aquest divendres el Ministeri de Sanitat de la Franja palestina.

"L’ocupació israeliana comet 15 massacres contra famílies a la Franja de Gaza, deixant 162 màrtirs i 296 ferits durant les últimes 24 hores", segons un comunicat del ministeri, controlat pel grup islamista Hamàs.

L’ofensiva mil·liar israeliana llançada a Gaza en resposta a un atac per sorpresa perpetrat per Hamàs en territori d’Israel el 7 d’octubre passat ha causat fins ara la mort de 22.600 persones i els ferits arriben als 57.910, d’acord al ministeri.

L’agència oficial palestina Wafa va informar de nombrosos atacs israelians al llarg de l’enclavament costaner, com un amb cinc morts en un bombardeig amb drons en un cementiri a prop del camp de refugiats de Yabalia, al nord de Gaza.

"Els avions i l’artilleria d’ocupació israelians van continuar bombardejant cases, edificis residencials i tendes de campanya de desplaçats en Jan Yunis, al sud de la Franja, el que va provocar la mort d’almenys vuit ciutadans i ferides a altres", segons aquest mitjà.

A la ciutat de Zawaida, en el centre de l’enclavament costaner, almenys dos gazatís van morir en un bombardeig d’habitatges per part d’avions israelians, mentre que unes altres tres persones van perdre la vida i cinc van resultar ferides a la zona de Mawasi al-Qarara, al sud, entre altres atacs que cita Wafa.

A més, l’artilleria israeliana va atacar campaments de refugiats com Maghazi i Bureij i els vaixells de guerra d’Israel van disparar a platges de Deir al Balah, en el centre de l’enclavament.

Per la seva part, l’Exèrcit israelià va informar d’atacs per terra, mar i aire contra uns cent objectius de Hamàs, entre ells centres de comandament, parades militars, llançadores de projectils i magatzems d’armament.

En un comunicat, va assegurar haver eliminat una "cèl·lula" terrorista que intentava atacar un tanc israelià a Bureij, en una operació de tropes terrestres amb suport aeri, i haver donat mort a suposats militants del grup islamista en combats en Jan Yunis, al sud, on les seves tropes van destruir llançadores de projectils dirigides cap a Israel.

Les forces israelianes també van atacar un laboratori amb químics per produir armes, accessos a túnels utilitzats per Hamàs i llocs de llançament de míssils antitancs i antiaeris, en operacions al centre de Gaza en les quals van trobar nombrós armament i explosius.

L’aviació israeliana va destruir "edificis carregats d’explosius i llocs d’observació", segons un comunicat de l’Exèrcit.

El braç armat de Hamàs, les Brigades Al-Qassam, va informar per la seva part de "ferotges combats" contra l’Exèrcit israelià en diferents parts de Gaza, com Jan Yunis, on van assegurar haver arribat amb projectils tres tancs israelians.

Israel va declarar la guerra a Hamàs, que controla de facto la Franja, el passat 7 d’octubre, després d’un massiu atac del grup islamista que va incloure el llançament de coets i la infiltració simultània de milers de milicians que van massacrar unes 1.200 persones i van segrestar a unes altres 250 en poblacions properes a Gaza.

L’Exèrcit d’Israel va llançar una forta ofensiva contra l’enclavament palestí, on es tem que a més dels morts confirmats per les autoritats gazatís unes 8.000 persones poden estar desaparegudes sota la runa de les edificacions destruïdes en els bombardejos.