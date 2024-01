Més de 100 morts i gairebé 200 ferits a l'Iran en una doble explosió en un cementiri

Almenys 103 persones han mort i més de 180 han resultat ferides a Kerman, a l'Iran, en una doble explosió durant un homenatge al general Qasem Soleimani, informen els mitjans estatals iranians. Les explosions s'han produït aquest dimecres en una cerimònia per commemorar el quart aniversari de la mort de Soleimani, assassinat per l'atac d'un dron dels Estats Units el 2020. Hores després de les explosions, les autoritats locals ja apunten a un atac terrorista, segons recull la premsa del país. Tant el vicegovernador de Kerman com el ministeri de l’Interior de l’Iran vinculen les explosions a un acte terrorista. Per ara, cap grup ha reivindicat el suposat atac.

Segons l’agència de notícies IRNA, la primera explosió s’ha produït prop de la tomba de Soleimani i la segona a pocs quilòmetres minuts més tard. Dues fonts sense identificar asseguren a l’agència de notícies Tasnim que hi havia dues bosses bomba a l’entrada del cementiri dels màrtirs de Kerman. Milers de persones s’havien concentrat a Kerman per l’homenatge al general iranià assassinat pels EUA en territori iraquià.