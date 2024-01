Borrell dubta que hi hagi un acord de pau entre Ucraïna i Rússia abans de les eleccions als EUA

L'alt representant per a la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha reconegut aquest dimecres que no veu la possibilitat d'assolir un acord de pau entre Rússia i Ucraïna almenys fins a finals de 2024, després que es coneguin els resultats de les eleccions presidencials dels Estats Units que se celebraran el novembre. En un seminari a Lisboa organitzat pel ministeri d'Afers Exteriors portuguès, el dirigent català també ha reconegut que la perspectiva de la guerra ha de continuar formant part de "l'horitzó estratègic" de la UE i ha reiterat la importància de continuar donant suport a Kíiv. "Sense nosaltres, Ucraïna no es pot defensar", ha assenyalat.

Les declaracions de Borrell arriben en un moment en què la fatiga s'ha instaurat en el conflicte i davant la possibilitat d'una reelecció de Donald Trump com a president del gegant nord-americà, un fet que podria minvar el suport del país a Ucraïna. "Tot se centrarà en la dimensió militar del problema, més que en la cerca d'una pau, i ho lamento", ha apuntat Borrell.

Al mateix temps, l'alt representant ha indicat que Kíiv continuarà lluitant per evitar ser "un estat satèl·lit de Rússia", mentre que dubta que el president rus, Vladímir Putin, es conformi amb només una part del territori ucraïnès.

Davant aquest escenari, Borrell ha posat en valor la reacció de la UE davant la guerra -tot i que ha puntualitzat que en algun moment els 27 no van actuar amb prou decisió- i ha afegit que "la millor garantia de seguretat" que es pot donar a Ucraïna és l'adhesió a la Unió.

Ampliació de la Unió

Precisament sobre l'ampliació també ha parlat Borrell, que veu la UE com "un imant gegant" que continua atraient estats. En aquest sentit, ha subratllat que Europa està obligada a "repensar" el seu funcionament davant el que és "una realitat immediata".

En relació amb aquesta qüestió, el dirigent ha posat en dubte la presa de decisions per unanimitat i la necessitat d'adaptar els tractats. "Ara mateix hi ha deu països que volen entrar a la UE; us podeu imaginar que fóssim 37 i haguéssim de decidir per unanimitat? No crec que sigui una governança factible", ha defensat.

Israel i Palestina

Durant la seva intervenció, el polític català també ha fet referència al conflicte entre Israel i Palestina. Sobre aquest tema, Borrell ha manifestat que la Unió Europea ha de tenir més capacitat d'actuar i poder influir en diferents actors. Alhora, ha destacat que la UE ha de saber construir una narrativa que li permeti defensar "solucions polítiques de forma coherent i evitant l'acusació de dobles estàndards".

Al mateix temps, ha demanat "més implicació" a la comunitat internacional en el conflicte perquè considera que tot passa inevitablement per "una solució que ha de ser imposada des de l'exterior".