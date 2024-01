Mor en una explosió a Beirut el número dos de Hamàs

L'atac d'un dron a Beirut ha matat el número dos de Hamàs, Saleh al Aruri, segons ha confirmat l’agència de noticies estatal libanesa ANN. La milícia islamista ha acusat Israel d'estar darrere de l'operació.

Els fets han tingut lloc en el suburbi de Mcharafieh, al sud de la ciutat, en una zona coneguda per ser un bastió de Hezbol·là, on segons s'informa hi estava tenint lloc una reunió de les faccions palestines. Hi ha un mínim de sis morts més com a conseqüència de l'explosió. Segons l'agència ANN, avions israelians continuen sobrevolant la ciutat libanesa.