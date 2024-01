La guerra a Gaza continua per Cap d'Any amb més de 150 palestins morts en les últimes 24 hores

Gaza ha acomiadat el 2023 sota els atacs dels bombardejos israelians que han matat 150 palestins en les últimes 24 hores, segons ha informat el Ministeri de Salut controlat per Hamàs. Alhora, a mitjanit s'han registrat atacs des de la franja amb coets dirigits a Tel-Aviv que no han causat víctimes mortals i han estat interceptats per les defenses israelianes. Ara, Israel es prepara per a una nova fase de la guerra que no dona senyals d'acabar-se. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va avisar que l'ofensiva militar sobre la Franja de Gaza durarà «molts mesos més» en una compareixença aquest dissabte, rebutjant així les peticions internacionals per a un alto el foc.

També diumenge la marina dels Estats Units va enfonsar tres embarcacions dels houthis a Iemen, en un atac que ha acabat amb 10 milicians morts, segons ha informat la mateixa milícia. Es tracta de la primera confrontació entre els Estats Units i els houthis des de l'inici del conflicte a Gaza.

D'altra banda, milers de persones s'han manifestat aquest dilluns als carrers d'Istanbul en solidaritat amb el poble palestí.

La guerra fa gairebé tres mesos que s'allarga amb un balanç de víctimes de prop de 21.978 palestins, segons ha actualitzat el moviment islamista palestí aquest dilluns. Les morts al bàndol israelita es van concentrar principalment a l'atac del 7 d'octubre, amb 1.200 persones que van perdre la vida i 240 que van ser segrestades.