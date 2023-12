Sudàfrica demanda Israel per genocidi davant del principal òrgan judicial de les Nacions Unides

La República de Sudàfrica va demandar l’Estat d’Israel per genocidi davant del principal òrgan judicial de les Nacions Unides, la Cort Internacional de Justícia, el passat divendres. Sudàfrica va presentar el procediment per presumptes violacions per part d’Israel de les seves obligacions en virtut de la convenció sobre la prevenció i el càstig del delicte de genocidi, i va demanar al tribunal mesures provisionals.

Segons la sol·licitud, els actes i «omissions» d’Israel «tenen caràcter genocida» perquè pretenen «destruir els palestins a Gaza» com grup nacional, racional i ètnic. La conducta de l’Israel, continua, «està violant les seves obligacions derivades de la Convenció del Genocidi».

A més, el sol·licitant va apuntar que des del 7 d’octubre del 2023, Israel «no ha aconseguit prevenir el genocidi i no ha perseguit la incitació directa i pública al genocidi», implicant-se en actes genocides contra el poble palestí a Gaza.

Sudàfrica va demanar mesures provisionals per «protegir-se contra un dany encara més greu i irreparable dels drets del poble palestí» i garantir «el compliment d’Israel de les seves obligacions en virtut de la Convenció del Genocidi».