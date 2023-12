Amnistia Internacional critica la resolució de l'ONU sobre Gaza: «És un pas important, però insuficient»

Imatge aèria de la gran destrucció provocada per un bombardeig d'Israel a GazaWHO

Amnistia Internacional ha criticat la resolució del Consell de Seguretat de l'ONU sobre Gaza, que aprova agilitzar l'enviament d'ajuda humanitària però no demana un alto el foc. «És un pas important, però insuficient», ha manifestat l'ONG en defensa dels drets humans. «Es tracta d'una resolució molt necessària i tots els esforços per abordar la catàstrofe humanitària sense precedents de Gaza s'han d'acollir amb satisfacció, però segueixen essent insuficients davant la matança i la destrucció generalitzada que segueixen provocant els atacs del govern d'Israel», ha recalcat la secretària general d'Amnistia Internacional, Agnès Callamard, que insisteix en la necessitat d'un «alto el foc immediat» a la Franja de Gaza.

«La votació de la resolució no demana el cessament immediat dels combats, sinó que fa una crida a crear les condicions per a la finalització de les hostilitats», ha apuntat Callamard. «Tenint en compte l'espantós nombre de morts –més de 20.000 en dos mesos- i la terrible escalada de destrucció i devastació a Gaza, això és senzillament inacceptable», ha lamentat la secretària general d'AI. «És vergonyós que els Estats Units hagin estat capaços de donar llargues i utilitzar l'amenaça del seu poder de veto per obligar el Consell de Seguretat de l'ONU a debilitar una crida molt necessària perquè totes les parts posin fi d'immediat als atacs», ha reflexionat en veu alta Callamard. La resolució de l'ONU sobre Gaza es va aprovar ahir divendres –després de quatre ajornaments- amb 13 vots a favor i les abstencions dels EUA i Rússia.

Precisament, les pressions nord-americanes -aliat històric d'Israel- han estat les que han fet ajornar la votació del text tota la setmana, de tal manera que el redactat que finalment s'ha votat ha estat una versió rebaixada de la presentada inicialment pels Emirats Àrabs Units.