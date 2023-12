Un tiroteig en el centre de Praga, concretament a la Facultat d’Arts de la plaça Jan Palach, ha deixat almenys deu morts i diversos ferits (nou d’ells greus), segons ha reportat la policia de la capital de la República Txeca, que també ha confirmat que l'atacant ha estat abatut.

Les forces de seguretat han instat els ciutadans a «no romandre als voltants i a no sortir de casa». A més, els agents han confirmat, segons la premsa nacional, que l’atacant actuava sol, per la qual cosa, una vegada abatut, «no hi ha perill imminent» per a la població. La Policia ha confirmat en el seu compte de X que l'atacant ha estat abatut «¡¡L'atacant ha estat eliminat !!! Actualment tot l’edifici està sent evacuat i al lloc hi ha diversos morts i desenes de ferits» .

Segons recull el diari txec Denik, diversos alumnes han compartit per internet informació de l’interior de l’edifici, on hi hauria persones tancades a les aules i a la biblioteca. El Ministre de l’Interior de la República Txeca, Vít Rakušan, està ja al lloc del succés. «Vull tranquil·litzar el públic: l'atacant ha estat eliminat, no s’ha confirmat cap altre atacant», va afirmar al canal de televisió ČT.

«Actualment tots els serveis d’emergència estan al lloc. Proporcionarem més informació tan aviat com sigui possible», va indicar l’autoritat policial. A les xarxes socials, els estudiants de l’esmentada facultat compartien informació sobre persones que romanien refugiades a les aules o a la biblioteca de la universitat, abans que les autoritats comencessin a evacuar el centre educatiu. Alguns mitjans van citar testimonis que van dir haver sentit una explosió.

No van tardar en arribar les primeres reaccions davant dels fets. «Commocionada per la violència sense sentit del tiroteig que avui ha acabat amb diverses vides a Praga. Expresso el meu més sentit condol a les famílies de les víctimes i al poble txec en el seu conjunt. Estem dempeus i plorem per vosaltres», va escriure la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.