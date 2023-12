Més de 200 morts a la Franja de Gaza per atacs israelians en l’última jornada

Més de 200 gazatis, la majoria nens, han mort en les últimes 24 hores a la Franja de Gaza a causa dels atacs aeris i d’artilleria de l’Exèrcit israelià en diferents punts de l’enclavament, inclosos 30 civils en un bombardeig a Rafah, "zona humanitària" en l’extrem sud.

"Els avions i l’artilleria d’ocupació israelians van continuar bombardejant diverses zones de la Franja de Gaza, després d’una jornada sagnant en què van morir més de 200 ciutadans, la majoria nens", va indicar Wafa citant diverses fonts locals dins de l’enclavament.

Els bombardejos israelians es van concentrar dimarts a la matinada a Rafah i Jan Yunis, al sud, així com en Deir al Balah, en el centre.

Almenys 30 civils van morir a Rafah -on es concentren milers de desplaçats-, entre ells una desena de nens, segons fonts sanitàries consultades per EFE en aquesta ciutat on els bombardejos van atacar tres habitatges familiars.

Segons va poder constatar EFE, els bombardejos van deixar reduïts a runa els habitatges de les famílies Zorob, Attiya i Abdel. En total 1,9 milions de gazatis estan desplaçats en un enclavament de 2,3 milions d’habitants, i la majoria d’ells a Rafah, on cada casa pot allotjar més de 50 persones.

Als bombardejos de Rafah va morir el periodista Adel Zourub, amb qui el nombre de periodistes assassinats a la Franja de Gaza n’augmenta a 94, segons el recompte de l’oficina de premsa del Govern de Hamàs a la Franja -que també inclou intel·lectuals i influencers-, després que ahir morís la periodista Haneen Al Qashtan.

A més, al centre de l’enclavament, l’aviació israeliana va bombardejar els campaments de refugiats de Nuseirat i Bureij, en l’àrea de Deir al Balah, on van morir almenys nou persones inclosos cinc nens; i la ciutat de Jan Yunis, al sud; "amb nombrosos morts i ferits", segons Wafa.

El Ministeri de Sanitat de la Franja, controlat per Hamàs, també va denunciar bombardejos al camp de refugiats de Yabalia, al nord de l’enclavament, on van morir almenys 13 persones i 75 van resultar ferides, inclosos desenes de casos crítics.

El portaveu del ministeri, Ashraf al Qudra, va acusar a més Israel de convertir l’hospital Al Awda, dins del camp de refugiats de Yabalia, en la seva "caserna militar", després d’arrestar allà dins 240 persones, entre elles 80 membres del personal mèdic, inclòs el seu director Ahmed Muhana, 40 pacients i 120 de desplaçats.

"Dins de l’hospital no hi ha aigua, aliments ni medicines, i les forces d'ocupació impedeixen el moviment entre departaments", va indicar Al Qudra.

Els intensos bombardejos israelians sobre la Franja han matat més de 19.400 gazatis des que va començar la guerra el 7 d’octubre -la majoria civils inclosos més de 8.000 nens; i causat més de 52.000 ferits; a més que s’estima que uns 7.500 cossos estan encara sota la runa, segons les dades del Ministeri de Sanitat gazatí.