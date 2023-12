Els 27, incapaços d'arribar a un acord sobre l'alto el foc a Israel i Palestina malgrat les crides d'alguns estats

Els vint-i-set mantenen la seva postura sobre la situació a Israel i Palestina. Malgrat les crides d'alguns països -com Irlanda o Bèlgica- per introduir el terme «alto el foc» en la posició comuna de la Unió, en la reunió celebrada a Brussel·les no hi ha hagut avenços. Així ha quedat palès en les conclusions del Consell Europeu, publicades ahir.

«El Consell ha mantingut un profund debat estratègic sobre l'Orient Pròxim», es van limitar a dir. Precisament el líder irlandès, Leo Varadkar, ja es mostrava escèptic abans de l'inici de la cimera, assegurant que tenia «dubtes» sobre si els estats serien capaços de consensuar un text «més contundent».