Acord a la UE per protegir els periodistes de detencions o de ser espiats i de patir coerció dels estats

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han arribat a un acord per Llei Europea de Llibertat dels Mitjans de Comunicació, la primera legislació a nivell comunitari en aquest camp. Entre d'altres, el reglament té com a objectiu protegir els periodistes d'accions com detencions, sancions, operacions de cerca o captura o de ser espiats a través de programes de spyware, amb l'excepció d'alguns casos «concrets i estrictes».

Les noves regles també pretenen garantir la llibertat de premsa, el pluralisme als mitjans i la independència editorial, així com facilitar la feina dels periodistes dins les fronteres dels vint-i-set.

La nova legislació posa especial èmfasi en els mitjans públics, als quals se'ls exigeix tinguin «una total autonomia» i «independència editorial». En aquest sentit, la normativa estableix una sèrie de criteris per establir nomenaments, acomiadaments o assignació de recursos.

La llei també remarca la importància de salvaguardar la transparència de la propietat dels mitjans, així com revelar la quantitat de publicitat institucional que reben.

Alhora, estableix la creació d'organismes nacionals que estudiïn operacions de compra i fusions del mercat de mitjans de comunicació -incloses les plataformes en línia- per alertar una concentració excessiva al sector.