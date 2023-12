Movistar Plus+ inclourà el cinema i les sèries d'SkyShowtime durant dos anys

Movistar Plus+ ha fet públic aquest divendres que ha arribat a un acord amb SkyShowtime per incloure els continguts a la seva plataforma. En un comunicat, Movistar Plus + ha explicat que la mesura comportarà l'arribada d'una àmplia oferta de continguts de grans títols de cinema i sèries de SkyShowtime.

D'aquesta manera l'aplicació amb produccions de la indústria de Hollywood estarà disponible pels clients de la companyia espanyola des de principis de 2024. Els usuaris tindran un accés fàcil a la navegació de SkyShowTime i un nou canal lineal. L'acord s'ha signat per un període de dos anys.

Amb aquesta aliança la plataforma de Telefònica consolida l'estratègia «d'agregador de continguts» mentre que SkyShowtime guanya nous subscriptors ampliant el seu impacte. Entre d'altres, SkyShowtime oferirà continguts originals així com els de companyies com Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios o Peacock.