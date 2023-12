Imatge aèria de la gran destrucció provocada per un bombardeig d'Israel a GazaWHO

Reporters Sense Fronteres xifra en almenys 56 el nombre de periodistes morts a Gaza des de l'inici de l'escalada dels atacs entre Israel i Hamàs. En el seu informe anual, l'organització apunta que 17 de les morts estan vinculades directament a la tasca professional, 13 dels quals es trobaven dins la franja de Gaza. Pel secretari general de l'entitat, Christophe Deloire, "els periodistes estan pagant un preu molt elevat". "Hem detectat que el nombre de morts vinculades a la feina periodística és molt alt, almenys en un territori tan petit". En aquest sentit, l'organització ha enviat una queixa formal a la Cort Penal Internacional perquè investigui la situació i estableixi "fins a quin els periodistes van ser deliberadament identificats".

Durant el conjunt de l'any 2023, un total de 45 periodistes -17 a Israel i Palestina- han mort per motius directament relacionats amb la seva feina. Malgrat les defuncions, la xifra és inferior a les 61 registrades l'any passat i la més baixa des del 2002. Per altra banda, el nombre de professionals de la comunicació actualment detinguts se situa en 521, dels quals un 23% es troben a la Xina. En el document, l'organització posa especial èmfasi en la situació de Bielorússia, que ha escalat fins a la tercera posició en el nombre de detencions, amb només el gegant asiàtic i Myanmar per davant.

Segons Reporters Sense Fronteres, la disminució en el nombre de periodistes morts respon a millores en la seguretat impulsades arran dels conflictes a l'Iraq i Síria, que van suposar l'assassinat de gairebé 600 professionals entre 2003 i 2022.

Ara bé, per primera vegada en cinc anys, s'ha registrat més morts en zones de guerra que en zones de pau. En concret, aquest 2023 han mort 23 periodistes en zones de guerra i 22 en zones fora de conflicte.