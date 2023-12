Les autoritats britàniques han anunciat la localització d’un nen desaparegut durant unes vacances familiars a Màlaga l'any 2017 i que, després d’escapar-se suposadament d’una comunitat espiritual a França, ha estat trobat aquesta setmana a la localitat de Revel, a prop de Tolosa.

Alex Batty, que ara té 17 anys, va desaparèixer durant unes vacances amb la seva mare i el seu avi. La seva àvia i tutora legal va explicar llavors a la BBC que sospitava que el nen, que vivia a Oldham, a prop de Manchester, havia estat traslladat al Marroc, ja que la seva mare, Melanie Batty, volia integrar-se en una secta i treure'l de l’escola.

En bon estat de salut

Batty finalment va reaparèixer aquest dimecres a Revel, on va ser vist per un conductor que, preocupat, el va portar a una comissaria, segons fonts policials citades per la radiotelevisió pública britànica. Segons el testimoni del menor, portava almenys dos anys a França, si bé no han transcendit quins han estat tots els seus moviments durant el temps que ha estat en parador desconegut. Batty no ha notificat que patís maltractaments i els primers exàmens apunten que es troba en bon estat de salut.

No volia seguir amb la seva mare

Un periodista local francès va dir a la BBC que va ser un repartidor que havia vist el nen caminant per una carretera a prop del Pirineu, a la zona d’Aude, carregant una motxilla i un patinet i, sentint llàstima per ell, el va recollir. «Van passar tres hores junts al cotxe i el nen va explicar la seva història», va dir Remi Buhagiar del diari La Depeche.

«Va dir que havia estat vivint en una espècie de comuna itinerant. No estava sota cap obligació, però va dir que trobava la seva mare una mica rara i va decidir que no volia aquest tipus de vida i que volia establir-se el seu propi camí, per això va decidir anar-se’n», va afegir. Alex portava caminant pels turons durant dies. Pel que sembla, li va preguntar al conductor si podia deixar-li el seu telèfon i li va enviar un missatge a través de Facebook a la seva àvia, dient-li que estava bé i que volia veure-la.

Els Pirineus francesos són una zona coneguda per atreure persones que busquen estils de vida alternatius. Actualment el nen està sent atès pels serveis socials. S’ha contactat amb la policia britànica a través de l’ambaixada a París. Segons mitjans britànics, un portaveu de la Policia de Manchester ha reconegut que «aquesta és una investigació complexa i de llarga durada» i ha demanat temps «per realitzar més investigacions» sobre el menor desaparegut.