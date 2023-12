Entreguen el cos de l’informàtic John McAfee a la família després de confirmar-se que es va suïcidar el 2021

El Departament de Justícia ha entregat a les 15.15 hores d’aquest dijous el cos de l’informàtic John McAfee a la família a través dels serveis funeraris, seguint els protocols forenses habituals. El cos de McAfee va entrar a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) el 23 de juny de 2021 i des de llavors i fins a dia d’avui havia estat conservat en una càmera de congelació de les instal·lacions de l’IMLCFC.

El jutjat de Martorell va autoritzar l’entrega del cadàver a la família a finals d’octubre, cosa que s’ha fet efectiva aquest dijous a petició de la família. McAfee va morir a la presó però el jutjat va investigar si s’havia suïcidat o havia estat assassinat, cosa que finalment es va descartar.

McAfee, inventor del reconegut antivirus informàtic, va ser trobat mort a la presó de Brians 2 el juny de 2021. La família desconfiava que s’hagués suïcidat i demanava investigar més sobre la mort. Després que el jutjat practiqués les diligències que va considerar necessàries per a resoldre si la mort era deguda a causes naturals o no, i aclarint que no existien indicis de la participació de terceres persones en la seva mort, la causa va quedar arxivada.

Aquest arxivament va ser recorregut per l'única persona personada en el procediment i que ostenta la condició de vídua de McAfee. El jutjat va decidir, aleshores, paralitzar l'autorització de la sortida del cos de les dependències de l'Institut de Medicina Legal fins que el recurs fos resolt per la secció corresponent de l'Audiència de Barcelona.

L'Audiència va resoldre l'agost passat que la mort era per suïcidi i el jutjat d'instrucció va traslladar la interlocutòria a la fiscalia per tal que, arribats a aquest punt processal, informés sobre l'autorització de posar el cos a disposició de la família perquè pogués ser traslladat als Estats Units. Rebut l'informe de la fiscalia, en sentit positiu, la jutgessa va resoldre en el mateix sentit que es pogués disposar de les restes de la víctima.

L'Audiència Nacional va ordenar l’octubre del 2020 l'empresonament de McAfee després de ser arrestat a l'aeroport del Prat quan anava a agafar un avió. Ell i dues persones més anaven cap a Istanbul. Al control de sortides internacionals, McAfee, que portava passaport britànic, va ser interceptat per una ordre de detenció i extradició de la Interpol pels Estats Units per delicte fiscal.