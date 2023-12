Bizum permetrà fer pagaments instantanis a usuaris amb mòbils d’Itàlia i Portugal el 2024

Els usuaris de Bizum podran fer i rebre pagaments instantanis a través del mòbil a persones amb números de telèfon d’Itàlia i Portugal durant el 2024. Les tres empreses líders a Europa en serveis de pagament mòbil, l’espanyola Bizum, la italiana Bancomat i la portuguesa SIBS, han signat una carta d’intencions per implementar la seva interoperabilitat.

L’acord permetria els pagaments entre tots tres països, que aglutinen uns 42,7 milions d’usuaris que han fet enviaments per valor de 1.470 milions d’euros en el que portem d’any. L’objectiu, segons apunten les tres empreses en un comunicat, és «contribuir al desenvolupament d’un mercat de pagaments paneuropeu sobirà i robust». La iniciativa està oberta a altres companyies en el futur.

L’acord entre Bizum, Bancomat i SIBS estableix els principis d’interoperabilitat entre les tres companyies, amb l’objectiu de permetre en una primera fase els pagaments entre usuaris personals, coneguts com a P2P, durant el 2024. Posteriorment, s’hi podrien afegir els enviaments de diners entre usuaris i empreses, els P2B.

«Amb aquest acord, des de Bizum volem crear una solució que satisfaci totes les necessitats de pagament i cobraments del dia a dia dels ciutadans europeus, sigui quin sigui el seu país d’origen», explica el director general de la companyia, Ángel Nigorra.

Segons Nigorra, la interoperabilitat entre mercats és «essencial» per aconseguir aquest objectiu. «Esperem que aquest sigui només el primer pas perquè els usuaris disposin d’un mitjà de pagament mòbil senzill, còmode, segur i universal per enviar i rebre diners d’altres usuari i, en el futur, resoldre totes les necessitats de pagament, per exemple les compres entre comerços», apunta.