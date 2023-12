Va ocórrer el Nadal passat. Una jove de 19 anys va ser sedada i violada per un infermer a la ciutat portuària de Guayaquil, a l’Equador. Gairebé un any després la justícia ha condemnat a aquest home, identificat com Víctor Hugo T.G., a 29 anys i 4 mesos de presó, la pena màxima per violació amb agreujants.

En la sentència condemnatòria, el tribunal penal que va jutjar el cas també va ordenar el pagament d’una indemnització a la víctima de 10.000 dòlars (9.200 euros). Els fets van ocórrer durant la matinada del 25 de desembre de 2022 a l'Hospital General Guasmo Sur, de la portuària ciutat de Guayaquil, capital de la província costanera de Guayas.

A aquest centre havia arribat la víctima tres dies abans per un accident laboral, i sota el pretext de calmar els dolors que l’afligien, l’agressor va sedar la jove de 19 anys mitjançant una injecció per consumar la violació. Tanmateix, la víctima –adormida i inconscient– es va adonar del succeït, pel que va esperar que l’infermer sortís de l’habitació per enviar un missatge de text a la seva cosina i explicar-li el succeït, segons va relatar la Fiscalia.

El seu familiar va presentar la denúncia davant de la Fiscalia, institució que va sol·licitar la presència policial a l’hospital, on els metges ja havien estat alertats de l’ocorregut per la mateixa pacient, qui va identificar plenament el seu agressor. Els agents van detenir el violador i el van posar a disposició judicial.

En el judici, el fiscal del cas va presentar com a proves el testimoni de nou persones entre policies i investigadors, el del pèrit mèdic i psicòleg i el d’un familiar de la víctima. A més, es va reproduir el testimoni anticipat de la víctima.

S’hi va sumar l’informe d’aprehensió i el d’investigació, la denúncia presentada en Fiscalia, les valoracions psicològica i d’entorn social, l’informe médico-legal i ginecològic, la prova de genètica forense, l’explotació i extracció d’informació del telèfon mòbil de la víctima i l’informe de reconeixement del lloc dels fets.