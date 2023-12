El futbol brasiler ha tornat a viure una altra tragèdia. El futbolista Caio Henrique, de 21 anys, va morir després de caure-li al cap un llamp mentre jugava un partit amateur a San Antonio da Platina (Paraná), al Brasil. A més, uns altres sis jugadors van resultar ferits per l’impacte, segons informa Globoesporte, i van haver de rebre atenció mèdica.

El partit s’estava disputant a l’estadi José Eleutério da Silva i enfrontava Unidos de Santo Antanio da Platina i Uniao Japirense de Japira, de la primera fase de la Copa Regional de Futbol Amateur, quan el llamp va caure sorprenent a tots.

«Plovia, plovia molt, però el camp oferia condicions de joc. Es va posar molt fosc, en el moment del llamp començava a aclarir, semblava que anava a passar, i després va caure el llamp va ocórrer la mort», va explicar el director municipal d’Esports de Santo Antônio da Platina, Marcos Noveli Ferreira, a RPC.

«Vam veure un llamp que va caure recte. Hi havia diversos jugadors competint per la pilota, i el llamp va impactar contra un. Tots van caure, alguns es van aixecar i d’altres es van quedar sobre la gespa. Van ser atesos ràpidament, però lamentablement un va morir», va afirmar Marcos Noveli Ferreira, director municipal d’Esports de Santo Antanio da Platina, a RPC.

Potser un dels motius pels quals no es va poder salvar la vida del jove és perquè no hi havia ambulàncies a l’estadi, tal com va reconèixer Marcos Noveli Ferreira. «No estava en aquell moment perquè estava atenent. Però puntualment, quan truquem, van arribar els tres en cinc minuts: Samu, l’ambulància de l’hospital i els bombers. Però l’impacte va ser molt gran».

A més del mort, uns altres sis jugadors van ser afectats. Cinc d’ells van ser traslladats a observació i el restant es troba en estat greu a l'Hospital Regional Santo Antônio da Platina. L’Ajuntament de Santo Antônio da Platina, a través d’un comunicat, va lamentar la mort del jove futbolista i va afirmar que està «fent tots els esforços possibles perquè els afectats rebin la millor atenció possible».