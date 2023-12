Una dona acudeix al metge amb mal de panxa i descobreix que està embarassada de 23 setmanes

El que semblava un simple mal de panxa s’ha acabat convertint en un embaràs. És el que li ha ocorregut a una dona francesa de 37 anys de l’illa de La Reunión, situada a l’est de Madagascar.

Tal com revela la revista científica New England Journal of Medicine, la dona va anar al metge afirmant que patia una «inflor extrema». Portava ja diversos dies tenint mals de panxa, però va ser al desè dia quan va decidir que ja no podia més i que necessitava ser atesa.

Una vegada se li van realitzar les corresponents proves, les radiografies van revelar que els dolors venien provocats perquè la dona tenia un fetus creixent dins de la seva cavitat abdominal. En concret, el nadó portava ja 23 setmanes al seu ventre, formant-se fora de l’úter.

Segons els metges, es tracta d’un tipus d’embaràs molt estrany, però possible, en el qual el nen creix a la cavitat peritoneal amb la placenta adherida a la part superior de la pelvis. És a més un tipus de gestació en la qual el risc de mortalitat és molt alt, del 90%.

Els especialistes li van demanar a la dona que esperés fins la setmana 29 per poder tenir el nen. Per a això van fer una incisió a l’abdomen i després van traslladar el nadó a la unitat de cures intensives neonatals.

Després del part, tant la dona com el nadó es troben en bon estat de salut, encara que van haver d’estar ingressats a l’hospital gairebé tres mesos. A més, dotze dies després d’haver donat a llum, la dona va haver de ser sotmesa a una altra operació per poder extirpar del seu organisme la resta de la seva placenta.