DANA
L'escalfament de l'Atlàntic Nord també va contribuir a intensificar la dana de València, segons el BSC
Les temperatures excepcionalment altes van elevar la intensitat de l'episodi en un 15%
Un estudi del Barcelona Supercomputing Center (BSC) revela que l'escalfament de l'Atlàntic Nord també va contribuir a intensificar la dana de València. El treball conclou que les altes temperatures del mar Mediterrani van tenir un paper clau en la intensitat de les pluges, però afegeix un element nou.
D'acord amb l'estudi, l'Atlàntic Nord també va ser excepcionalment càlid en aquelles dates, fet que va afavorir una disponibilitat més gran d'humitat i unes condicions més favorables perquè l'episodi es desenvolupés amb tanta intensitat. Concretament, la precipitació del dia de l'esdeveniment hauria estat fins a un 40% menor si no s'haguessin registrat temperatures tan altes al Mediterrani i a l'Atlàntic Nord.
En el cas concret de l'Atlàntic Nord, la seva contribució va elevar la intensitat de l'episodi en un 15%. Per analitzar com les temperatures anormalment elevades del mar van influir en la quantitat de pluja caiguda a València, l'equip del BSC va utilitzar el superordinador MareNostrum 5 per generar simulacions en alta resolució de l'atmosfera del planeta. Es van comparar diferents escenaris on es confrontaven les temperatures reals observades amb les habituals.
El BSC destaca que el treball reforça una idea clau, i és que els processos que alimenten els impactes del canvi climàtic poden tenir un abast molt més ampli que allà on es manifesta localment. En aquest cas concret, per tant, demostra que el que va passar a València no va dependre només de condicions atmosfèriques locals o de l'escalfament del mar davant de les costes, sinó també d'un context oceànic més extens.
«L'estat de l'oceà, fins i tot a gran distància, pot marcar una diferència decisiva en la magnitud de l'impacte», comenta Ramiro Saurral, autor principal de l'estudi i investigador del grup Variabilitat i Canvi Climàtic del BSC.
Per això, el BSC subratlla que comprendre millor com interactuen l'oceà i l'atmosfera pot ajudar a millorar l'anticipació d'episodis extrems i reivindica que disposar d'eines per a fer-ho serà cada cop més important per avaluar els riscos, proporcionar alertes primerenques i dissenyar mesures d'adaptació més eficaces.
En aquest context, el BSC destaca iniciatives com el Bessó Digital d'Adaptació al Canvi Climàtic, dissenyat per produir simulacions climàtiques globals amb gran detall espacial i temporal, oferir informació a escala planetària i permetre anàlisis d'escenaris i simulacions de fenòmens extrems com el succeït a València.