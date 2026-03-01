Guerra
Albares es reuneix amb els ambaixadors d’Orient Mitjà per donar instruccions sobre la protecció dels espanyols
Diverses ambaixades recomanen no sortir de casa i allunyar-se d’instal·lacions militars
El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, i el seu gabinet de crisi es reuneixen de forma telemàtica aquest diumenge amb tots els ambaixadors espanyols a l’Orient Mitjà per avaluar la situació sobre el terreny a cada país, revisar la situació dels espanyols i donar instrucció en relació amb la seva protecció, segons han informat fonts d’Exteriors.
En aquesta trobada hi participen els ambaixadors de l’Iran, Israel, Líban, Jordània, Síria, Qatar, Kuwait, Bahrain, Emirats Àrabs Units, Oman, l’Aràbia Saudita, Iraq, Turquia, Azerbaidjan i Armènia.
Dissabte, diverses ambaixades ja van recomanar als espanyols que viuen als seus països que es quedessin a casa i allunyats d’instal·lacions militars. Després de l’atac d’Israel i Estats Units, l’Iran hi ha contraatac amb bombardejos a diversos països de la regió, com ara Qatar, l’Aràbia Saudita o l’emirat àrab de Dubai.