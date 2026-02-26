Viral
Ikea retira urgentment un dels seus llums per risc de descàrrega elèctrica
Els clients poden retornar-la a qualsevol botiga sense necessitat de tiquet i rebre el reembors complet
Ikea ha retirat del mercat diverses unitats del llum de paret Nymåne doble a causa d’un risc de descàrrega elèctrica. L’error de fabricació va deixar sense prou aïllament un cable, fet que podria provocar accidents en manipular el producte. La companyia alerta a tots els clients perquè revisin els seus llums i les desconnectin immediatament si formen part del lot afectat.
El producte afectat és el llum de paret Nymåne doble, en color blanc, amb número d’article 204.286.47. Els números de segell de data afectats van des del 2217 fins el 2550, i el proveïdor és el 23241. Ikea assenyala que els llums amb segells fora d’aquest rang o amb un altre proveïdor no presenten risc i poden continuar utilitzant-se amb normalitat.
Ikea recomana que els usuaris no intentin manipular el llum i la retirin immediatament si pertany al lot afectat. Els adhesius amb el número de segell i proveïdor es troben en la part posterior del producte, facilitant la seva identificació. L’empresa subratlla la importància de seguir aquestes instruccions per evitar qualsevol incident.
Els clients poden tornar el llum afectat a qualsevol botiga Ikea per obtenir el reembors complet dels diners, sense necessitat de presentar el tiquet de compra. A més, la companyia ha habilitat un número gratuït d’atenció al client, 900 40 09 22, per a consultes o aclariments sobre la retirada. Ikea ha demanat disculpes pels inconvenients que aquesta situació pugui causar.