ALIMENTACIÓ
Alerten de la presència d’estelles de fusta en formatges ratllats de les marques Altesa, Albéniz i Froiz
Tots els productes afectats tenen data de caducitat del 5 de juny de 2026, el seu lot és 2426026 i es conserven refrigerats
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha tingut coneixement a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (Sciri) d’una notificació d’alerta traslladada per les autoritats sanitàries de Navarra relativa a la possible presència de cossos estranys a formatges ratllats de les marques Altesa, Albéniz i Froiz.
En concret, els cossos estranys serien estelles de fusta, que es trobarien als productes formatge ratllat gouda de la marca Altesa, amb un pes de l’envàs de 200 grams; formatge ratllat gouda de la marca Albéniz, amb un pes del paquet d’1 quilo; i formatge ratllat mozzarella i provolone de la marca Froiz, amb un pes de l’envàs de 200 grams. Tots els productes afectats tenen data de caducitat del 5 de juny de 2026, el seu lot és 2426026 i es conserven refrigerats.
D’acord a la informació facilitada per l’Aesan, la distribució inicial ha estat a Andalusia, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Galícia i Navarra, si bé no és descartable que puguin existir redistribucions a altres comunitats autònomes.
Aquesta informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (Sciri) per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.
L’Agència recomana a les persones que tinguin al seu domicili productes afectats per aquesta alerta que s’abstinguin de consumir-los.