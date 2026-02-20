MOBILITAT
El Govern eliminarà 26 de les actuals 210 limitacions temporals de velocitat a Rodalies
Santano assegura que s’està treballant en 91 punts, el que «afecta el funcionament» del sistema
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha dit que aquesta setmana s’eliminaran 26 de les 210 limitacions temporals de velocitat que hi ha actualment a Rodalies. En una entrevista a ‘Els Matins', ha assegurat que s’està treballant en 91 punts, el que «afecta el funcionament» del sistema.
«Cal tenir en compte que ara mateix un dels grans problemes que tenim en Rodalies és l'excés d'actuacions d'obra i les limitacions temporals de velocitat», ha concretat. Així mateix, ha recordat que les obres als túnels del Garraf començaran aquest mes de març i ha titllat de 'gegantesc' el cost econòmic d’un eventual traslladat de l’R1 per allunyar-la del mar, i ha considerat que això suposaria allunyar les estacions de les poblacions.