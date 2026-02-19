Salut
Tretze nadons hospitalitzats a l’Estat després de beure llet de fórmula que podria contenir una toxina
El ministeri detalla que Catalunya es troba entre la desena de comunitats autònomes que notifica algun cas
El Ministeri de Sanitat ha detallat aquest dijous que tretze nadons han estat hospitalitzats a l’estat espanyol després de consumir llet de fórmula retirada del mercat per la possibilitat que contingui una toxina cereulida.
En un comunicat, el ministeri ha precisat que tots ells han estat donats d’alta, però que únicament un dels ingressats va requerir fer-ho en una unitat de cures intensives, perquè, a més de presentar símptomes gastrointestinals, també va patir “una infecció respiratòria”.
D’altra banda, Sanitat ha informat que ha comunicat al Centre Europeu per al Control de Malalties (ECDC) 41 casos que els han traslladat deu comunitats autònomes, entre les quals es troba Catalunya.
El ministeri ha assenyalat que aquests casos han presentat “símptomes gastrointestinals” vinculats amb el consum de llet de fórmula com ara vòmits i diarrea. Alhora, ha indicat que la mitjana d’edat dels nadons afectats és de quatre mesos.
Per una altra part, han identificat uns altres deu casos amb “símptomes compatibles que van consumir productes de les marques retirades”. Tot i això, en nou d’aquests “no va ser possible” trobar el lot de fórmula infantil que van prendre.
Més enllà de l’Estat, també s’han reportat casos a “diferents països” de la Unió Europea que “podrien estar relacionats” amb aquests episodis. Tanmateix, ara per ara “no es disposa d’una definició de cas comú” al continent.