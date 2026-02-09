ESPANYA
Cinc nadons hospitalitzats després de consumir llet de fórmula que podria contenir una toxina
Tres infants més han tingut vòmits
Cinc nadons van haver de ser hospitalitzats a Espanya al desembre després de consumir llet de fórmula que podria estar contaminada amb la toxina cereulida, segons el butlletí d'alertes del Centre Europeu per al Control de Malalties (ECDC). Hi ha tres infants més que van presentar vòmits després de consumir el producte.
L'informe afegeix que s'han rebut altres notificacions, però no ha estat possible establir una relació causal entre els símptomes i el consum dels lots del producte afectat. Cap dels casos sospitosos s'ha pogut confirmar al laboratori. Afegeix que cap dels casos sospitosos s'ha pogut confirmar al laboratori. Els infants hospitalitzats van ser donats d'alta també al desembre, segons han indicat fonts del Ministeri de Sanitat.
Segons el Centre Europeu per al Control de Malalties, aquests productes han estat «àmpliament distribuïts» a la Unió Europea i a altres països, i per això alerta que la probabilitat d'exposició a un lot de contaminat «és de moderada a alta». Detalla també que l'impacte de l'exposició a la toxina i l'aparició de símptomes gastrointestinals és de baix a moderat, segons l'edat de l'infant. Així, els menors de sis mesos poden ser més propensos a desenvolupar els símptomes. Per tot plegat, considera moderat el risc per als menors d'un any en aquest cas.
Segons detalla l'informe, molts dels productes contaminats han estat identificats i s'han retirat del mercat, motiu pel qual la probabilitat actual d'exposició està disminuint.
Més enllà d'Espanya, s'han reportat 36 casos de problemes gastrointestinals després de consumir llet de fórmula que podria estar contaminada amb cereulida al Regne Unit, 11 hospitalitzats a França i cinc casos més a Bèlgica.
Alerta de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) va informar divendres passat que s'ampliava l'alerta relativa a la possible presència de cereulida en fórmula infantil i que s'havien retirat nous lots i productes de diverses marques.