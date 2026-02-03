POLÍTICA
Sánchez aprovarà una iniciativa per prohibir l’accés a xarxes socials a menors de 16 anys
L’executiu legislarà per obligar les plataformes a implementar sistemes efectius de verificació de l’edat
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts que el seu govern aprovarà un paquet de cinc mesures legislatives i regulatòries que, entre altres, prohibiran l’accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials. La iniciativa, que segueix els passos del que fa França, busca «protegir els menors i reforçar el control de les xarxes socials» i obligarà les plataformes digitals a implementar «sistemes efectius de verificació de l’edat», a més d’aturar «els abusos» per aconseguir «un entorn digital segur, democràtic i respectuós amb els drets fonamentals».
En un discurs al World Government Summit de Dubai, Sánchez ha advertit que les xarxes socials «s’han convertit en un estat fallit, un lloc on s’ignoren les lleis i es toleren els delictes, on la desinformació val més que la veritat i la meitat dels usuaris pateixen delictes d’odi». «Un estat fallit on els algoritmes distorsionen el debat públic i on es venen les nostres dades».
En aquest sentit, ha recordat que TikTok ha estat acusat de tolerar comptes maliciosos que comparteixen materials de pornografia infantil generats per intel·ligència artificial, i la setmana passada, el propietari d’X, Elon Musk, va utilitzar el seu compte personal per «amplificar desinformació» sobre la regularització de 500.000 immigrants a l'Estat. També que Instagram ha estat acusada d’espiar usuaris, Facebook de desplegar campanyes de desinformació durant eleccions.
«Si volem protegir els usuaris, només podem fer una cosa: recuperar el control i assegurar que aquestes plataformes compleixen les normes com tota la resta», ha afirmat.
Cinc mesures
La reforma anunciada per Sánchez també planteja posar fi a la «impunitat» dels directius perquè siguin legalment responsables de les infraccions que es cometin a les seves plataformes si no es retira el contingut que atempti contra la legalitat o sigui considerat d’odi.
Així mateix, es tipificarà com a delicte la manipulació dels algoritmes i l’amplificació de contingut il·legal.
En aquest marc, ha apel·lat a la «tolerància zero» davant qualsevol forma de coerció, i ha apuntat que el seu executiu abordarà juntament amb la fiscalia les vies per investigar les possibles infraccions legals de Grok, TikTok i Instagram.
A més, ha anunciat la creació d’un sistema de rastreig, quantificació i traçabilitat que permeti establir una «petjada d’odi i polarització» i «posar en evidència la permissivitat de les plataformes digitals que alimenten aquest tipus de contingut».
Per últim, ha anunciat que Espanya s’ha unit a cinc països europeus en la Coalició dels Disposats Digitals per avançar de manera coordinada i eficaç a nivell multinacional en l’aplicació d’una regulació més estricta i ràpida de les plataformes socials.