MOBILITAT
Nous horaris per a l'AVE que passa per Tarragona: el trajecte s'allarga 25 minuts
L'empresa pública havia demanat la supressió dels últims trens del dia per poder fer manteniment
Adif ha acordat amb les operadores ferroviàries del corredor d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona -Renfe, Iryo i Ouigo- nous horaris a partir de dijous que allargaran el temps de viatge dels trens amb parada al Camp de Tarragona en aproximadament 25 minuts, segons han informat fonts del gestor de la infraestructura.
Així mateix, i com es va anunciar dilluns, s'han suprimit els últims trens que circulaven cada dia perquè arribaven a destí dins de la franja de manteniment que fa servir Adif per a la revisió i reparació de la infraestructura. Segons Adif, les mesures permetran «optimitzar i adaptar l'explotació dels serveis dels operadors i que els treballadors de manteniment puguin fer «les tasques habituals de manteniment» sense que circulin serveis comercials.
Iryo, per exemple, ha suprimit dos trens d'alta velocitat, un per sentit, entre Barcelona i Madrid a conseqüència dels treballs de diagnòstic i manteniment de la infraestructura ferroviària. Així ho ha anunciat aquest dimarts en un comunicat compartit a les xarxes socials on també s'informava de canvis a l'oferta comercial prevista.
L'empresa ha anunciat un pla alternatiu de transport en coordinació amb Adif que estarà en vigor entre dijous 5 de febrer i el dissabte 7, tot i que la situació s'adaptarà a l'evolució dels treballs de manteniment. Els trens suprimits sortien de Barcelona a les 8:45 hores i de Madrid a les 16:37 hores.