Confirmat pel BOE: així pots recuperar fins al 40% de l'IRPF per millorar casa teva
Les deduccions fiscals per obres d’eficiència energètica s’aplicaran a la Renda 2025-2026 i poden arribar fins al 60% en edificis residencials
El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha confirmat la pròrroga de les deduccions fiscals per obres de millora de l’eficiència energètica als habitatges, una mesura que permetrà a milers de contribuents recuperar fins al 40% de l’IRPF en la pròxima campanya de la Renda 2025-2026. Aquestes ajudes són possibles gràcies al Reial decret llei 16/2025, que amplia el termini d’aplicació dels incentius.
Les deduccions estan vigents des del gener de 2025 i es podran aplicar fins al 31 de desembre de 2026 en el cas d’habitatges particulars, mentre que en edificis residencials el termini s’allarga fins al 2027. El percentatge de deducció no és fix, sinó que depèn del tipus de reforma realitzada i del grau d’estalvi energètic aconseguit.
A l’Estat espanyol, tots els habitatges han de disposar d’un Certificat d’Eficiència Energètica (CEE), que classifica el consum energètic en una escala que va de la lletra A (més eficient) a la G (menys eficient). Les reformes destinades a reduir el consum de calefacció i refrigeració, o a millorar la qualificació energètica, són les que permeten accedir a aquestes deduccions fiscals.
En el cas d’habitatges individuals, es podrà aplicar una deducció del 20% si s’acredita una reducció mínima del 7% en la demanda de calefacció i refrigeració, amb una base màxima anual de 5.000 euros. Si l’obra permet reduir el consum energètic en almenys un 30% o assolir una qualificació energètica A o B, la deducció s’incrementa fins al 40%, amb una base màxima anual de 7.500 euros.
Pel que fa als edificis residencials, la deducció pot arribar fins al 60% quan es demostri una reducció del 30% del consum d’energia primària no renovable o s’obtingui una qualificació energètica A o B. En aquest cas, la base màxima anual és de 5.000 euros per habitatge.
Aquestes mesures busquen incentivar la rehabilitació energètica del parc immobiliari i, alhora, reduir la despesa energètica de les llars, cosa que permet que una part important de la inversió realitzada en reformes es pugui recuperar a través de l’IRPF.