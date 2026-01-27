SALUT
L'OMS notifica que s'ha restablert la transmissió endèmica del xarampió a Espanya
Sanitat treballa en l'actualització del pla d'eliminació per adaptar-lo a la situació actual
El Ministeri de Sanitat ha rebut la notificació oficial del Comitè Regional Europeu de Verificació per a l'Eliminació del Xarampió i la Rubèola (CRV), organisme d'experts independents de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), en què es considera que s'ha restablert la transmissió endèmica del xarampió a Espanya.
La decisió es pren després d'avaluar les dades epidemiològiques i de laboratori de 2024. Sanitat ha explicat que treballa en l'actualització del Pla estratègic per a l'eliminació del xarampió i la rubèola amb l'objectiu de recuperar el reconeixement certificat el 2016 per l'OMS per l'absència de circulació endèmica. Entre els objectius del pla hi ha el reforç de la vacunació i del sistema de vigilància.
El Ministeri explica que, a banda d'Espanya, cinc països més han passat d'una situació d'eliminació a una de restabliment de la transmissió. Es tracta d'Armènia, Àustria, Azerbaidjan, Uzbekistan, i el Regne Unit. En total, aquesta malaltia presenta una circulació persistent en 13 països de la regió, entre els quals França, Alemanya i Itàlia, on s'ha passat d'un escenari d'interrupció de la transmissió a un de transmissió sostinguda.
De fet, Sanitat apunta que la situació de països de l'entorn mostra un «augment generalitzat» de casos i brots i afegeix que la circulació de la malaltia durant els darrers mesos ha alentit el camí cap a la seva eliminació.
En la seva notificació, el CRV diu que no es pot descartar una transmissió sostinguda del virus durant el 2024 a Espanya. La decisió no afecta la rubèola, respecte de la qual Espanya manté l'estatus d'eliminació.
Augment des del 2022
Segons dades de Sanitat, s'ha registrat un augment progressiu en el nombre de casos de xarampió a escala global i europea des del 2022. El 2024, segons dades publicades pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, es van notificar 35.212 casos a la Unió Europea/Espai Econòmic Europeu, quan l'any anterior havien estat 3.973.
A Espanya, el 2024 es van notificar 427 casos sospitosos, dels quals es van confirmar 227. D'aquests, un 23,3% van ser importats, un 44,9% relacionats amb la importació i en un 32,2% no es va poder establir l'origen. Fins al 28 de desembre del 2025, s'havien confirmat 397 casos d'un total de 971 sospitosos, entre els quals s'inclouen 108 importats -principalment del Marroc i Romania-.
Durant el 2024 es van registrar 30 brots en dotze comunitats autònomes, en general petits i de duració limitada. Un d'ells, vinculat a una població infantil amb baixa cobertura vacunal, va causar 52 casos i es va mantenir actiu tres mesos.
Vacunació contra la malaltia
Sanitat ha afirmat que la immunització amb la vacuna triple vírica (xarampió, rubèola i parotiditis) continua sent la mesura més eficaç per prevenir el xarampió. El 2024, la cobertura va arribar al 97,3% per a la primera dosi, i al 93,8% per a la segona, a escala estatal. Dels 227 casos confirmats, 160 no estaven vacunats i en 7 només s'havia administrat la primera dosi. Per aconseguir una immunitat col·lectiva efectiva és necessari tenir cobertures que superin el 95% per a ambdues dosis. D'altra banda, es considera protegida a la població nascuda abans del 1978 per l'exposició natural al virus.