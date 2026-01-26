POLÍTICA
Sánchez compareixerà l’11 de febrer per abordar l’accident d’Adamuz i la situació a Rodalies
El president espanyol va presentar la sol·licitud aquest divendres al matí, segons la Moncloa
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a petició pròpia al Congrés dels Diputats el pròxim 11 de febrer, segons ha avançat la Moncloa en un comunicat. La compareixença servirà per abordar la posició de l'Estat en els diversos fòrums internacionals «així com per informar sobre els últims accidents i la situació actual del servei ferroviari».
El president espanyol va sol·licitar la compareixença el passat divendres al matí. El PP també ha demanat la compareixença de Sánchez al Congrés, i aquest dilluns ha registrat una altra iniciativa per forçar el president espanyol a donar explicacions aquest mateix dijous davant el ple del Senat.