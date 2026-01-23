SOCIETAT
Sánchez demana comparèixer al Congrés per parlar dels accidents ferroviaris d’Adamuz i Gelida
El president del govern espanyol també explicarà les reunions europees en què ha participat darrerament
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat aquest divendres poder comparèixer davant del Congrés dels Diputats per parlar dels accidents ferroviaris registrats recentment a Adamuz (Còrdova) i Gelida, en els quals han mort més de 40 persones.
Segons consta en una petició remesa a la cambra baixa per part de la Secretaria d’Estat de Relacions amb les Corts, la compareixença servirà també perquè el cap de l’executiu doni explicacions sobre les darreres trobades europees i internacionals en què ha participat, entre d’altres, per parlar de Groenlàndia i Ucraïna.