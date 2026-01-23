Diari Més

SOCIETAT

Sánchez demana comparèixer al Congrés per parlar dels accidents ferroviaris d’Adamuz i Gelida

El president del govern espanyol també explicarà les reunions europees en què ha participat darrerament

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la roda de premsa posterior al Consell Europeu

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la roda de premsa posterior al Consell Europeu

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat aquest divendres poder comparèixer davant del Congrés dels Diputats per parlar dels accidents ferroviaris registrats recentment a Adamuz (Còrdova) i Gelida, en els quals han mort més de 40 persones. 

Segons consta en una petició remesa a la cambra baixa per part de la Secretaria d’Estat de Relacions amb les Corts, la compareixença servirà també perquè el cap de l’executiu doni explicacions sobre les darreres trobades europees i internacionals en què ha participat, entre d’altres, per parlar de Groenlàndia i Ucraïna.

tracking