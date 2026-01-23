ACCIDENT ADAMUZ
La CIAF apunta a una fractura de carril com a principal hipòtesi del descarrilament de l’Iryo
També s’han detectat altres osques a les bandes de rodatge de tres composicions diferents que havien circulat per la zona anteriorment a l’accident
La Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) considera que les osques trobades a les rodes de l’Iryo descarrilat i la deformació observada al carril són compatibles amb el fet que el carril estigués fracturat.
En un informe preliminar, la comissió encarregada d’investigar les causes que van provocar aquest accident ferroviari, que ha costat la vida a 45 persones, apunta que aquesta hipòtesi haurà de ser corroborada per càlculs i anàlisis detallades posteriors.
Addicionalment a les osques trobades al tren d’Iryo descarrilat, la CIAF ha detectat altres osques amb un patró geomètric compatible a les bandes de rodatge d’algunes rodes dretes de tres composicions diferents que havien circulat per la zona anteriorment a l’accident.
«Es pot plantejar la hipòtesi que la fractura del carril es va produir anteriorment al pas del tren Iryo sinistrat i per tant al descarrilament».